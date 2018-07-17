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غلاف الموندو : دي يونغ ” الان “
2018/07/17 | 02:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- عنونت صحيفة الموندو الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الثلاثاء حول رغبة لاعب المنتخب الهولندي وفريق اياكس أمستردام دي يونغ في الانضمام للفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية قائلة : دي يونغ الان قريب من برشلونة ، بعد الاهتمام من طرف النادي الانجليزي باريس سان جيرمان  ،الفريق الملكي ريال مدريد، والنادي الالماني بايرن ميونخ بضم الهولندي دي يونغ ،الا أن برشلونة لن ينتظر طويلا للتعاقد مع اللاعب .

اللاعب يريد الانتقال للكامب نو على الرغم من عدم موافقة اجاكس المبدئية لبيعه الا انه هناك هامش للمفاوضة.

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