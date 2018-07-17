غلاف الموندو : دي يونغ ” الان “

2018/07/17 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- عنونت صحيفة الموندو الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الثلاثاء حول رغبة لاعب المنتخب الهولندي وفريق اياكس أمستردام دي يونغ في الانضمام للفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفية قائلة : دي يونغ الان قريب من برشلونة ، بعد الاهتمام من طرف النادي الانجليزي باريس سان جيرمان ،الفريق الملكي ريال مدريد، والنادي الالماني بايرن ميونخ بضم الهولندي دي يونغ ،الا أن برشلونة لن ينتظر طويلا للتعاقد مع اللاعب .اللاعب يريد الانتقال للكامب نو على الرغم من عدم موافقة اجاكس المبدئية لبيعه الا انه هناك هامش للمفاوضة.

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