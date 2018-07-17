2018/07/17 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- صرح وكيل اعمال اللاعب المنتخب الكولومبي وفريق الالماني بايرن ميونخ خاميس رودريغيز بشأن رغبة اللاعب في العودة الي الفريق الملكي قائلا : خاميس لن يعود إلى ريال مدريد هذا الصيف و سيبقى في بايرن لأنه لا يوجد أي خيار لكسر العقد المبرم بين بايرن و ريال مدريد .

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