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خاميس لن يعود إلى ريال مدريد هذا الصيف
2018/07/17 | 02:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- صرح وكيل اعمال اللاعب المنتخب الكولومبي وفريق الالماني بايرن ميونخ خاميس رودريغيز بشأن رغبة اللاعب في العودة الي الفريق الملكي قائلا : خاميس لن يعود إلى ريال مدريد هذا الصيف و سيبقى في بايرن لأنه لا يوجد أي خيار لكسر العقد المبرم بين بايرن و ريال مدريد .

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