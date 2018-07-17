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مدافع مانشستر يونايتد يقترب من العودة الى هولندا
2018/07/17 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة- اقترب الهولندي ديلي بليند مدافع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي من العودة للدوري الهولندي مرة اخري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الحساب الرسمي لمانشستر  يونايتد ان ادارة الشياطين الحمر قد توصلت لاتفاق نهائي مع نادي أياكس أمستردام الهولندي لضم اللاعب الصيف الجاري على أن تتم الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان بيلند قد خرج تماما من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق ليقترب من العودة لدياره مجددا.

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