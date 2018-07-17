الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


غلاف سبورت : خروج وشيك
2018/07/17 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  هاي كورة- تحديث صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الثلاثاء حول رغبة الفريق الكتالوني التخلص من بعض لاعبي الفريق الاول خلال موسم الانتقالات الصيفية قائلة : خروج وشيك برشلونة يسرع عملية بيع اللاعبين و يأمل في الحصول على 150 مليون من المغادرين .

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-16_23-51-19_517139-158x200

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف سبورت : خروج وشيك) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف سبورت : خروج وشيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ لماذا تسعى الخطوط الجوية لتخفيض مساحة مراحيض الطائرات
⋙ رونالدو بعد التوقيع ليوفنتوس: اللاعبون في مثل سني يذهبون إلى قطر أو الصين
⋙ #فاطمة ناعوت - من الذي جرح ساقها؟
⋙ المدير الرياضي ليوفنتوس يكشف كواليس ضم رونالدو
⋙ بانوتشي : أكبر حماقة قمت بها في مسيرتي مغادرة الريال
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 تقنية الفيديو أنقذت الحكام بالمونديال
⋙ بسبب مقطع فيديو .. ميليشيات المعارضة تعتقل عائلة كاملة بريف عفرين
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا