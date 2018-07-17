غلاف سبورت : خروج وشيك

2018/07/17 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- تحديث صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم الثلاثاء حول رغبة الفريق الكتالوني التخلص من بعض لاعبي الفريق الاول خلال موسم الانتقالات الصيفية قائلة : خروج وشيك برشلونة يسرع عملية بيع اللاعبين و يأمل في الحصول على 150 مليون من المغادرين .

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