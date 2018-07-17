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🔴 مورينيو بعد رحيل كريستيانو : الآن تساوى الجميع
2018/07/17 | 03:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو :” الليجا لم تعد تمتلك أفضل لاعبين في العالم، الآن الجميع سيُتابع الدوري الابطالي من أجل رونالدو، والدوري الاِسباني من أجل ميسي، والدوري الانجليزي لأنه أفضل دوري”.

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