🔴 مورينيو بعد رحيل كريستيانو : الآن تساوى الجميع

2018/07/17 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو :” الليجا لم تعد تمتلك أفضل لاعبين في العالم، الآن الجميع سيُتابع الدوري الابطالي من أجل رونالدو، والدوري الاِسباني من أجل ميسي، والدوري الانجليزي لأنه أفضل دوري”.

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