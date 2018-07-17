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بوتين: الجهود لعزل روسيا فشلت
2018/07/17 | 03:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز، بأن كل الجهود المبذولة لعزل روسيا، باءت بالفشل.

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