🔴 إطلاق اسم ساوثجيت على محطة مترو ببريطانيا

2018/07/17 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قررت الحكومة البريطانية وضع اسم المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت على إحدى محطات المترو بالعاصمة، لندن بشكل مؤقت، وذلك تكريماً له على ما فعله بمنتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم الماضية التي احتل فيها المركز الرابع.

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