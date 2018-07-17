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تعرف علي سبب منع سانشيز من السفر الي أمريكا
2018/07/17 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة- كشفت صحيفة الآس الاسبانية عن سبب منع لاعب الفريق الكتالوني السابق اليكسيس سانشيز من السفر الي الولايات المنتحدة الامريكية للمشاركة مع فريقة الفرنسي ماشستر يونايتد قائلة : بسبب اتهام سانشيز بالتهرب الضريبي خلال فترته مع برشلونة لن يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة مع المان يونايتد.  وذلك وفقًا للقوانين الامريكية, لا يسمح بإعطاء تصريح السفر لأي شخص متهم بأي عملية احتيال أو تهرب من الضرائب .

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