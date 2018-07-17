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راكيتيتش : شُكراً لكم .. كرواتيا وفقط كرواتيا
2018/07/17 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- شارك لاعب المنتخب الكرواتي والفريق الكتالوني ايفان راكيتيتش صورة له عبر حسابة الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة له وهو يمسك العلم الكرواتي ومعلق عليها قائلا شُكراً لكم ..

كرواتيا وفقط كرواتيا .

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