خسائر النفط وقمة

2018/07/17 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي:

مباشر: هيمنت خسائر النفط على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين مع تراجع مخاوف نقص الإمدادات، كما كانت قمة الولايات المتحدة وروسيا ضمن أبرز الأحداث.

وبلغت خسائر كل من "نايمكس" و"برنت" أكثر من 4% مع زيادة محتملة في الإنتاج من ليبيا وأعضاء "أوبك" وكذلك مع إمكانية إعطاء بعض الإعفاءات من العقوبات الأمريكية لشراء النفط من إيران.

خسائر النفط

شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً بنهاية تعاملات اليوم الإثنين ليسجل "نايمكس" أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد أن هبط بأكثر من 4% مع تراجع مخاوف نقص الإمدادات.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعتزم إعطاء بعض الاستثناءات من العقوبات ضد طهران جراء شراء النفط الإيراني.

ومن جانبه حذر وزير النفط الإيراني من تجاوز إنتاج النفط لدى أعضاء "أوبك المستويات المتفق عليها، مشيراً إلى أن ذلك سيفقد المنظمة فاعليتها.

كما ذكر بنك "سيتي جروب" أن أسعار السلع سترتفع خلال النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من السياسة التجارية الأمريكية.

أما الذهب فقد هبط أيضاً عند التسوية لأدنى مستوى في عام رغم تراجع الدولار الأمريكي، ومع توقعات رفع معدل الفائدة الأمريكية.

قمة "ترامب" و"بوتين"

كانت قمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظير الروسي "فلاديمير بوتين" الحدث السياسي الأبرز اليوم، هذا الاجتماع الذي عُقد في فنلندا وناقش الطرفان خلاله العديد من القضايا السياسية والتجارية.

وصرح الرئيس الروسي أن المحادثات مع نظيره الأمريكي كانت ناجحة، مشيراً إلى إمكانية أن تعمل موسكو مع واشنطن من أجل تنظيم سوق النفط.

مؤشرات الأسهم

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم، مع خسائر قطاع الطاقة، بينما صعد "داو جونز" وحيداً للجلسة الثالثة على التوالي.

وحقق"بنك أوف أمريكا" أرباحاً بنحو 33% خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تجاوزت أرباح وإيرادات شركة "بلاك روك" التوقعات خلال نفس الفترة.

كما أعلنت شركة "نتفليكس" تحقيق صافي أرباح أكثر من التوقعات خلال الربع الثاني، بينما فشلت الإيرادات في الوفاء بتقديرات المحللين.

وفي تطورات تجارية، تقدمت الولايات المتحدة بشكوى في منظمة التجارة العالمية ضد الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وتركيا بعد أن فرضت تلك الدول تعريفات انتقامية على واشنطن بعد رسوم الأخيرة تجاه الصلب والألومنيوم.

كما أعلنت الصين أيضاً التقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة بسبب تهديداتها التجارية بفرض تعريفات إضافية على بكين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع النشاط الصناعي في نيويورك من أعلى مستوى في 8 أشهر خلال الشهر الجاري، بينما تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية توقعات المحللين خلال يونيو الماضي.

كما ارتفعت مخزونات الأعمال في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي وفقاً لتوقعات المحللين.

وغلب الهبوط على مؤشرات البورصات الأوروبية بالختام مع ترقب نتائج قمة الولايات المتحدة وروسيا وأيضاً التطورات التجارية، بينما كان "داكس" الألماني الصاعد الوحيد.

وفي منطقة اليورو تراجع فائض الميزان التجاري بأكثر من التقديرات خلال مايو الماضي، مع هبوط الصادرات وزيادة الواردات.

وتشهد البورصة اليابانية اليوم عطلة رسمية احتفالا ًبـ"يوم البحر".

فيما تباطأ النمو الاقتصادي في الصين خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي مع الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

عملات

بعد صعوده لأعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من التعاملات تحول الجنيه الإسترليني للهبوط أمام الدولار الأمريكي بعد أن وافقت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" على تعديلات خاصة بخطة "البريكسيت".

بينما صعد اليورو أعلى مستوى 1.17 دولار خلال التعاملات مع تراجع العملة الأمريكية وعقب بيانات اقتصادية.

فيما هبطت عملة باكستان بنحو 4.5% أمام الورقة الخضراء قبل أن تتحول للارتفاع مع حالة من عدم اليقين السياسي.

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