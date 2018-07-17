🔴 تقنية الفيديو أنقذت الحكام بالمونديال

2018/07/17 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أوضح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن دقة الحكام في بطولة كأس العالم المنقضية بلغت 99.2%، وذلك بفضل تقنية الفيديو التي تم استخدامها في 400 حالة طوال المونديال، فضلاً عن تأكيد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا أن خاصية الـVAR قضت نهائياً على الأهداف التي تم تسجيلها من حالة تسلل.

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