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غلاف الماركا : رونالدو .. لا أعتقد أن المدريديين يبكون .
2018/07/17 | 03:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- عنونت صحيفة الماركا الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم الثلاثاء بشأن تقديم اللاعب البرتغالي رونالدو في الي الفريق الايطالي يوفينتوس أمس قائلة : كريستيانو رونالدو صرح قائلا : لا أعتقد أن المدريديين يبكون .

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