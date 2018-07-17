2018/07/17 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- عنونت صحيفة الماركا الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم الثلاثاء بشأن تقديم اللاعب البرتغالي رونالدو في الي الفريق الايطالي يوفينتوس أمس قائلة : كريستيانو رونالدو صرح قائلا : لا أعتقد أن المدريديين يبكون .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف الماركا : رونالدو .. لا أعتقد أن المدريديين يبكون .) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف الماركا : رونالدو .. لا أعتقد أن المدريديين يبكون .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).