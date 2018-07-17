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🔴 سانشيز يغيب عن معسكر اليونايتد بأمريكا خوفاً من “الحبس”
2018/07/17 | 03:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعب الفريق، أليكسس سانشيز سيغيب عن صفوف بعثة الفريق التي ستخوض معسكراً خارجياً بأمريكا خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أوضحت صحيفة جارديان أن الجناح التشيلي لم يتمكن من استخراج التأشيرة الأمريكية بسبب القرار الصادر بحقه هناك وهو الحبس لمدة 14 شهراً للتهرب الضريبي.

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