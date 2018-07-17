2018/07/17 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعب الفريق، أليكسس سانشيز سيغيب عن صفوف بعثة الفريق التي ستخوض معسكراً خارجياً بأمريكا خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أوضحت صحيفة جارديان أن الجناح التشيلي لم يتمكن من استخراج التأشيرة الأمريكية بسبب القرار الصادر بحقه هناك وهو الحبس لمدة 14 شهراً للتهرب الضريبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 سانشيز يغيب عن معسكر اليونايتد بأمريكا خوفاً من “الحبس”) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 سانشيز يغيب عن معسكر اليونايتد بأمريكا خوفاً من “الحبس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).