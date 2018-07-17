بانوتشي : أكبر حماقة قمت بها في مسيرتي مغادرة الريال

2018/07/17 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- صرع اللاعب السابق للفريق الملكي كريستيان بانوتشي حول مغادرة كل من زيدان ورونالدو عن الفريق الملكي قائلا : أعتقد أنه قد يكون الموسم القادم صعب على ريال مدريد بعد مغادرة زيدان وكريستيانو ، ليس من السهل تعويضهم بعد الفوز بثلاثة دوري أبطال أوروبا على التوالي .

كما أضاف ايضاً بشعوره عندما غادر الريال وشعوره الان قائلا : عندما غادرت ريال مدريد كان ذلك أكبر حماقة قمت بها في مسيرتي الرياضية .



كنت مقتنعاً حينها وسعيداً بالقرار ، أما الان ندمت كثيراً.

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