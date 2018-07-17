المدير الرياضي ليوفنتوس يكشف كواليس ضم رونالدو

2018/07/17 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر كشف فابيو باراتيسي، المدير الرياضي بنادي يوفنتوس، عن تفاصيل ضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، حيث قال أن الفكرة المجنونة بدأت حينما سجل هدفًا رائعُا في شباك اليوفي بدوري أبطال أوروبا.

رونالدو أنضم إلى يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو، حيث من المقرر أن يبدأ التدريبات مع الفريق في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف باراتيسي، في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا"، أن خورخي مينديز، وكيل الدون، قد أبلغهم بأن اللاعب قد أصيب بذهول من ردة فعل الجماهير، بعد الهدف والاهتمام الذي رأه.

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وأضاف "رونالدو قال أنه يريد أن يلعب ليوفنتوس في يوم من الأيام، أنا أتفهم الأحلام قليلها يصبح حقيقة".

وأكمل "سألت خورخي مينديز، أثناء صفقة كانسيلو، وقد شرح لي التفاصيل، وعدت إلى رئيس النادي أندريا إنييلي، في المقام الأول كانت المبالغ هي الأكثر صعوبة".

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وأردف "أنيلي استغرق بضع ساعات، وطلب مني المضي قدمًا ومعرفة ما إذا كانت هناك فرصة فعلًا، فكريستيانو هو أقوى لاعب في العالم".

وزاد بقوله "المفاوضات تمت بين ناديين كبيرين يوفنتوس وريال مدريد، كان الانتقال سهل مع لاعب عظيم مثله ووكيل رائع مثل خورخي مينديز".

رونالدو فاز مع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا في ثلاث منافسات متتالية.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2018

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