فاطمة ناعوت - من الذي جرح ساقها؟

2018/07/17 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت وقف الصبيُّ النيجيريُّ الصغير "آجوو" جوار الراديو وراح يتأمله مليًّا، دون أن يلمسَه.ثم راح يزرعُ المنزلَ، يطلع وينزل، يمَسُّ الكتبَ والستائرَ والأثاث والأطباق، وحينما زحف الظلامُ، أضاء النورَ متعجبًا من معجزة البريق الذي تُشعّه الثُريّاتُ المُدلاة من السقف، وكيف أنها لا تلقي ظلالاً قاتمةً على الجدران مثلما تفعل قناديلُ زيت النخيل في بيته الريفي القديم.لابد أن أمه تعدُّ الآن وجبةَ المساء ......

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