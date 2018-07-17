رونالدو بعد التوقيع ليوفنتوس: اللاعبون في مثل سني يذهبون إلى قطر أو الصين

2018/07/17 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو عن امتنانه للفرصة التي منحت له في يوفنتوس، قائلا إن اللاعبين في مثل سنه "يذهبون إلى قطر أو الصين".



وقد انضم قائد المنتخب البرتغالي، البالغ من العمر 33 عاما، إلى رائد الدوري الإيطالي بمبلغ تجاوز 100 مليون يورو بعد 9 أعوام قضاها في ريال مدريد.



وقال في حفل أقيم على شرفه: "أن أوقع لفريق مثل يوفنتوس في هذه المرحلة من مشواري، هذا أمر يسعدني كثيرا".



وأضاف أنه يأمل أن "يجلب الحظ" لفريق يوفنتوس الذي يراهن على الفوز بدوري أبطال أوروبا.



وأوضح أنه لم يتلق أي عروض أخرى.



رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس بأكثر من 100 مليون يورووسجل رونالدو 450 هدفا لفريق ريال مدريد، وهو رقم قياسي، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وبالدوري الإسباني مرتين، وحل في الدوري الإسباني قادما من فريق مانشستر يونايتد الانجليزي عام 2009.



وحصل على الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم 5 مرات، بما فيها العام الماضي، وقاد البرتغال إلى الفوز بكأس أمم أوروبا عام 2016.



وقال: "أريد أن أفوز، أريد أن أكون الأفضل، من يعرف، لعلي أفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى، سوف نرى".



وأضاف أنه يختلف عن اللاعبين الآخرين الذي يعتقدون أن مسيرتهم تنتهي في مثل سنه، قائلا: "أريد أن أبين لهم أنني مختلف".



الارتقاء بيوفنتوس إلى "المستوى الأعلى"ويعد يوفنتوس الفريق الإيطالي الأكثر تتويجا، إذ فاز بالدوري المحلي 34 مرة بما فيها سبع مرات متتالية، وبكأس إيطاليا 13 مرة.



لكنهم لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا منذ 1996، وخسروا النهائي 5 مرات.



وقال رونالدو: "أعرف أن دوري أبطال أوروبا لقب يسعى كل فريق إلى الظفر به.



سنعمل على الفوز ليس بدوري أبطال أوروبا فحسب بل بالدوري الإيطالي أيضا".



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