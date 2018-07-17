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لماذا تسعى الخطوط الجوية لتخفيض مساحة مراحيض الطائرات
2018/07/17 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توجد عدة أسباب تجعل المسافر على متن الطائرة يكره دخول المرحاض أثناء رحلته، منها كثرة الطلب على دخولها، ما يتسبب في بعض الأحيان إلى اصطفاف الركاب أمامها انتظارا لدورهم، فضلا عن المخاوف من مراعاة معايير النظافة في ظل استخدام عدد كبير لهذه المراحيض.

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