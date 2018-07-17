بعد انتقاد أدائه في قمته مع بوتين... ترامب يلتقي أعضاء الكونغرس

2018/07/17 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي أعضاء الكونغرس، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز بعدما انتقد كثير منهم أداءه في قمة جمعته أمس الاثنين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

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