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بعد انتقاد أدائه في قمته مع بوتين... ترامب يلتقي أعضاء الكونغرس
2018/07/17 | 05:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي أعضاء الكونغرس، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز بعدما انتقد كثير منهم أداءه في قمة جمعته أمس الاثنين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

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