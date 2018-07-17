الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
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هدية من
2018/07/17 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعتزم شركة أبل الاحتفال مع عملائها على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للإيموجي والذي يحل اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز.

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