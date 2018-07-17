2018/07/17 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم شركة أبل الاحتفال مع عملائها على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للإيموجي والذي يحل اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز.

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