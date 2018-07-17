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ماي تفوز بتصويت برلماني بعد رضوخها لضغوط بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي
2018/07/17 | 06:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان، يوم أمس الاثنين 16 يوليو/تموز، مما أبقي على استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب من التكتل في حزبها.

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