العثور على أقدم خبز في العالم بدولة عربية

2018/07/17 | 06:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على بقايا متفحمة لخبز عمره 14500 في موقعد حجري شمالي الأردن، ليكون بذلك أقد خبز عرفه التاريخ.

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