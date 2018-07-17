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العثور على أقدم خبز في العالم بدولة عربية
2018/07/17 | 06:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عثر على بقايا متفحمة لخبز عمره 14500 في موقعد حجري شمالي الأردن، ليكون بذلك أقد خبز عرفه التاريخ.

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