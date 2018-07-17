مدفع شهير يعود لخدمة جيوش عربية

2018/07/17 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت قوات الشرطة العراقية الاستعدادات لمواصلة العملية العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في وسط العراق.

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