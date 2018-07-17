مدرب بلجيكا يشجع هازارد على الرحيل عن تشيلسي

2018/07/17 | 07:44

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هاى كورة – حث الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا ، نجمه إيدين هازارد على الرحيل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي والإنتقال لريال مدريد الإسباني.

وقال مارتينيز: “هذا هو أفضل وقت بالنسبة لهازارد لتجربة شيء مختلف، إنه لاعب لديه نضج كبير وشخصية قيادية ، ربما هذا وقت جيد لتشيلسي وهازارد للافتراق”.

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