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اياكس يتوصل لإتفاق لشراء بليند من اليونايتد
2018/07/17 | 07:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – توصل نادى أياكس امستردام الهولندي لإتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع دالى بليند مقابل 18.1 مليون جنيه استرليني خلال الصيف الجارى.

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