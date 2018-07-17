اياكس يتوصل لإتفاق لشراء بليند من اليونايتد

2018/07/17 | 07:54

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هاى كورة – توصل نادى أياكس امستردام الهولندي لإتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع دالى بليند مقابل 18.1 مليون جنيه استرليني خلال الصيف الجارى.

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