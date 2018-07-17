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فيديو - كاكا: انتقال رونالدو إلى يوفنتوس سيغير الكرة الإيطالية
2018/07/17 | 07:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلال محمد محرر وصحفي رياضي 04:30 شاركإغلاق التعليقات وقدم يوفنتوس لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي مساء الإثنين في مقر النادي

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