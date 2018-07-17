مورينيو يتراجع ويهاجم تقنية الفيديو

2018/07/17 | 08:03

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هاى كورة – تراجع البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تأييده لتقنية الفيديو وذلك بعدما تسببت فى منح منتخب فرنسا ركلة جزاء على حساب ايفان برسيتش خلال نهائى المونديال.

وقال سبيشال وان : ” كنت من المؤيدين لتقنية الفيديو ولكننى الآن أرفضها بشدة، لقد تسببت فى احتساب ركلة جزاء على بيرسيتش، غير منطقية فى اهم مباراة بالموسم”.

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