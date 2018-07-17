العبادي وقادة الكتل يبحثون الاحتجاجات ويتفقون على 3

2018/07/17 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اجتماعا مع قادة وممثلي الكتل السياسية لمناقشة التطورات الاخيرة في العراق.وذكر بيان لمكتب العبادي، "اجمع قادة الكتل السياسية على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الراي وتفهمهم لمطالب المواطنين المشروعة والعمل لتلبيتها ورفضهم وادانتهم للتجاوزات التي حصلت على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة والاعتداءات على القوات الامنية التي حررت الارض من الارهاب ولا زالت تلاحق جيوب العصابات الارهابية".واضاف "كما جرى التاكيد على دعم القوات الامنية في سعيها لحفظ الامن والنظام في البلد وضرورة اخذ الموافقات الاصولية على اي تظاهرة يحدد فيها الزمان والمكان والجهة والتعهد بسلمية التظاهرة".وتابع "تشدد القوى السياسية على ضرورة الاسراع في تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية بالاصلاحات السريعة لتامين حلول عاجلة للمشاكل الخدمية والادارية وبما يتصل بضرب الفساد لضمان اداء افضل لمؤسسات الدولة لتلبية حاجات المواطنين الملحة".ودخلت التظاهرات في العراق أسبوعها الثاني، في تحرك احتجاجي شهد عنفا أسفر عن قتلى وجرحى، ما يسلط الضوء على الضائقة الاجتماعية التي تعاني منها شريحة كبيرة في هذا البلد الذي أنهكته 15 عاما من النزاعات الدامية.وبعد نحو ستة أشهر من إعلان السلطات "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية، ووسط انخفاض كبير في معدلات العنف في البلاد، التي سقط ثلثها بأيدي الجهاديين قبل أربع سنوات، عادت المشاكل الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات.وخرج الآلاف في تظاهرتين جديدتين صباح الاثنين في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد.وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالاحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو الماضي، ويطالبون اليوم بتوزيع عادل للعائدات النفطية، خصوصا بجنوب البلاد المتوتر منذ أسبوع.وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحدا في المئة من الوظائف في العمالة الوطنية لان الشركات الاجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 %.ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.وبالنسبة للمحتجين الذين هاجموا مقار مختلف الأحزاب السياسية في كل المحافظات الجنوبية، حيث أحرقوا بعضها أو أنزلوا صورا علقها السياسيون أنفسهم، فإن المشكلة الكبرى الأخرى، هي الفساد.يؤكد هؤلاء أنه منذ الغزو الأميركي للعراق الذي أطاح بنظام صدام حسين في العام 2003، استولت الطبقة الحاكمة على الأموال العامة والموارد الطبيعية والمشاريع العامة، وحرمت العراقيين من البنى التحتية الأساسية.

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