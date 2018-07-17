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#التيار الاشتراكي الأممي - الحملة العنصرية في أوروبا
2018/07/17 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #التيار_الاشتراكي_الأممي بيان من التيار الاشتراكي الأممي عن الحملة العنصرية في أوروبا1- جاء اجتماع المجلس الأوروبي في 28 يونيو الماضي بمثابةِ نقطةِ تحوُّلٍ من الممكن أن تكون خطيرةً للغاية في الحملة العنصرية ضد المهاجرين في أوروبا.

فبعد انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر 2016، قدَّمَ الاتحاد الأوروبي نفسه باعتباره معقلًا لليبرالية والتسامح الذي يتعارض مع عنصرية الرئيس الأمريكي الجديد وتمييزه الجنسي.

لكن القمة الأخيرة لل......

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