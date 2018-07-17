النهج الديمقراطي - الحرية الفورية لمعتقلي الحراكات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين وكل الحقيقة حول الشهداء

2018/07/17 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي بيانالحرية الفورية لمعتقلي الحراكات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين وكل الحقيقة حول الشهداءعقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعا عاديا لها يوم السبت 14 يوليوز 2018 بالمقر المركزي بالرباط في دورة الشهيد عماد العتابي تحت شعار:“الحرية الفورية لمعتقلي الحراكات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين وكل الحقيقة حول الشهداء“وتكتسي هذه المحطة التنظيمية أهمية خاصة باعتبارها تأت......

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