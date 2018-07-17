كمال الجزولي - حوار الميدان والجريدة مع كمال الجزولي

2018/07/17 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_الجزولي القانوني والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال الجزولي لـ (الميدان) و(الجريدة):* بلغت الثانية والسبعين ..ولا أرغب في أن أنافق السلطة فأموت على سوء الخاتمة! *موقفي متطابق، في عمومياته الأساسيَّة، مع موقف الحزب، ومع موقف الأركان الرئيسة للمعارضة.* بأي وجه أقابل الناس الذين يكابدون الغلاء وشظف العيش، لأقول لهم إن ما يحتاجونه هو دستور جديد؟!*الذين يقبلون بالمشاركة يؤدون دور شهود الزور......

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