2018/07/17 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_الجزولي القانوني والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال الجزولي لـ (الميدان) و(الجريدة):* بلغت الثانية والسبعين ..
ولا أرغب في أن أنافق السلطة فأموت على سوء الخاتمة! *موقفي متطابق، في عمومياته الأساسيَّة، مع موقف الحزب، ومع موقف الأركان الرئيسة للمعارضة.* بأي وجه أقابل الناس الذين يكابدون الغلاء وشظف العيش، لأقول لهم إن ما يحتاجونه هو دستور جديد؟!*الذين يقبلون بالمشاركة يؤدون دور شهود الزور......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال الجزولي - حوار الميدان والجريدة مع كمال الجزولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولا أرغب في أن أنافق السلطة فأموت على سوء الخاتمة! *موقفي متطابق، في عمومياته الأساسيَّة، مع موقف الحزب، ومع موقف الأركان الرئيسة للمعارضة.* بأي وجه أقابل الناس الذين يكابدون الغلاء وشظف العيش، لأقول لهم إن ما يحتاجونه هو دستور جديد؟!*الذين يقبلون بالمشاركة يؤدون دور شهود الزور......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال الجزولي - حوار الميدان والجريدة مع كمال الجزولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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