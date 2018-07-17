بوكيتينيو يجبر ألديرفيلد على الرحيل عن توتنهام

2018/07/17 | 08:10

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هاى كورة – يبحث الدولى البلجيكي توبى ألديرفيلد مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي الرحيل عن السبيرز خلال الصيف الجارى فى ظل رغبة مانشستر يونايتد فى التعاقد معه.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن قرار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب النادى اللندنى باستبعاد ألديرفيلد عن أغلب مباريات الفريق بالموسم المنقضى، جعله يفكر فى الرحيل عن الفريق.

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