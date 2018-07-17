اليونايتد يخطط للتعاقد مع ثنائى كرواتيا

2018/07/17 | 08:11

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هاى كورة – يخطط مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الثنائى الكرواتى ايفان بيرسيتش جناح انتر ميلان الإيطالى وانتى ريبيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألمانى وذلك خلال الصيف الجارى.

وطالب المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب المان يونايتد إدارة النادى بضرورة التعاقد مع الثنائى الكرواتى نظرا لما قدماه فى المونديال.

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