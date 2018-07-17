رونالدو يسحق نيمار في مبيعة القمصان بأول 24 ساعة من إنتقاله

2018/07/17 | 08:51

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هاي كورة – حينما انتقل نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان بيع عشرة آلاف قميص يحملون اسمه في أول 24 ساعة ولكن رونالدو بصفقة إنتقاله من الريال لليوفينتوس سحق تلك النسبة تمامًا للبرازيلي .

فقد وصلت مبيعات رونالدو لـ 520 ألف قميص في أول 24 ساعة من إنتقاله للريال للسيدة العجوز في رقم يعد الأعلى من بين اللاعبين الذين انتقلوا من فرقة لأخرى في ذات الفترة .

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