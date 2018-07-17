2018/07/17 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأمم المتحدة، والدول المعنية بضمان حماية الصحفيين السوريين جنوبي سوريا. جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة (أهلية مقرها باريس)، مساء أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني. وقالت المنظمة، إنّ تقدم قوات الحكومة السورية في محافظة القنيطرة "يُعرّض عشرات الصحفيين إلى مخاطر جسيمة". وأضافت، أنّ عشرات الصحفيين باتوا محاصرين جنوبي سوريا منذ أن تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على معظم مساحة محافظة درعا . وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى وجود نحو 69 إعلامياً في خطر بكل من القنيطرة ودرعا، يعملون للمحطات التليفزيونية السورية "أورينت نيوز"، و"تليفزيون سوريا"، و"قناة الجسر"، و"حلب اليوم"، وغيرها من وكالات الأنباء الدولية مثل "فرانس برس" و"رويترز". وفي السياق، نقلت المنظمة عن "رابطة الصحفيين السوريين"، مخاوف العديد من الصحفيين من التعرض للإعدام أو السجن بمجرد استعادة النظام السيطرة لمزيد من المناطق في المحافظتين.ومضت "مراسلون بلا حدود" بالقول: "نطالب الأمم المتحدة، والدول المجاورة لسوريا بتنظيم عملية إجلاء (للصحفيين) في أسرع وقت، كما ندعو الدول إلى استقبال الصحفيين الراغبين في اللجوء إليها".

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