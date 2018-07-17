السلطات الأمريكية تعلن اعتقال مواطنة روسية بتهمة التجسس في واشنطن

2018/07/17 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت السلطات الأمريكية، اعتقال مواطنة روسية في العاصمة واشنطن، بتهمة التخابر مع استخبارات بلادها.يأتي ذلك بعد ساعات من قمة أمريكية روسية جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي، فلاديمير بوتين، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.وأفاد بيان لوزارة العدل الأمريكية، أنه تم اعتقال المواطنة الروسية، ماريا بوتينا البالغة من العمر 29 سنة في واشنطن.وأضاف أنه تم الاستماع لها أمام القاضية ديبورا روبنسون، في محكمة واشنطن، وفي انتظار أن يتم الاستماع لها في جلسة أخرى في 18 من يوليو/ تموز الجاري.وأورد البيان أن المواطنة الروسية، متهمة "بالتجسس لصالح روسيا كما أنها تعمل كوكيل لروسيا الاتحادية داخل الولايات المتحدة دون إبلاغ النائب العالم".ويجرم "قانون العميل الخارجي" في الولايات المتحدة العمل لصالح أية دولة دون إبلاغ النائب العام.وأوردت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن "بوتينا عملت كعميل خارجي لروسيا داخل الولايات المتحدة من خلال تطوير علاقات مع أشخاص في الولايات المتحدة والتسلل إلى المنظمات التي لها تأثير في السياسة الأمريكية، بغرض تعزيز مصالح الاتحاد الروسي"، دون تفاصيل حول هوية هؤلاء الأشخاص أو تلك المنظمات.وأورد المصدر ذاته أن المواطنة الروسية، دخلت عدة مرات إلى الولايات المتحدة، قبل أن تقيم في البلاد من خلال حصولها على تأشيرة طالب.

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