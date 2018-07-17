السجن 15 يوماً لأعضاء فرقة غنائية اقتحموا نهائي المونديال

2018/07/17 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقضت محكمة روسية بالعاصمة موسكو، حكماً بالسجن 15 يومًا بحق جميع أعضاء فرقة "بوسي ريوت" الغنائية، الذين تسببوا في فوضى مباراة نهائي المونديال. وقالت الفرقة الغنائية المعروفة بتقديم موسيقى البانك، عبر "تويتر" إنّ حكم السجن صدر ضد الشابات فيرونيكا نيكولشاينا، وأولغا كوراشوفا، وأولغا باختوسوفا، والشاب بيوتر فرزيلوف. وأضافت أن الحكم نص أيضًا على منع جميع المحكوم عليهم من حضور أي فعاليات رياضية بالبلاد لمدة 3 سنوات. والأحد الماضي، اقتحم 4 أعضاء ينتمون للفرقة المناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرضية ملعب مباراة فرنسا وكرواتيا، عند الدقيقة 52، وهم يرتدون ملابس شرطة، ما أسفر عن توقف المباراة لنحو دقيقة. وأفادت الفرقة المعروفة بأغانيها المثيرة للجدل، في بيان، بأنّ "الفوضى التي حدثت خلال المباراة بمثابة مظاهرة"، دون مزيدٍ من التفاصيل.وطالبت الفرقة في بيانها بـ "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقالات غير القانونية، فضلًا عن السماح بالمنافسة السياسية في روسيا".يشار أن مباراة نهائي مونديال 2018 انتهت بتتويج المنتخب الفرنسي بطلًا للعالم، بعد فوزه على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين.

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