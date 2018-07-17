أخبار انتقالات ليفربول | عرض رسمي لضم حارس برشلونة، ومنافسة من تشيلسي على ضم آليسون

2018/07/17 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل ليفربول الصيف الحالي وهو يصب كل تركيزه على معالجة ثغرات الفريق والتي يُعاني منها منذ فترة ليست بالقصيرة وتتمثل بوضوح في مركزي حراسة المرمى، الدفاع وكذلك بالإضافة إلى حاجته إلى تدعيم دكة البدلاء من أجل أن يكون قادرًا على المنافسة على كل البطولات عوضًا عن الخروج المُبكر من الكؤوس والسقوط في شهري ديسمبر ويناير بسب غياب بعض اللاعبين للإصابة دون وجود من يقوم بملء الفراغ الذي يتركوه.

ليفربول لديه أهداف واضحة للغاية في هذا السوق تتمثل في الرغبة بالتعاقد مع آليسون، فقير ولكن مغالاة روما في سعر البرازيلي والاختلاف على القيمة النهائية لضم الفرنسي حالت دون ضم كل الأهداف الرئيسية حتى الآن ومن المتوقع أن ينظر الفريق إلى بدائل آخرى بمجرد نهاية كاس العالم.

منافسة من تشيلسي على ضم آليسونأبدى نادي ليفربول استعداده لمنافسة تشيلسي على ضم آليسون من روما، وذلك بعد انسحاب ريال مدريد من الصفقة بسبب المطالب المادية المبالغ فيها.

وبحسب قنوات سكاي سبورتس، فأن وكيل أعمال اللاعب سيجتمع غدًا مع مونشي، وقد يخبره عن إحدى العروض الرسمية إما من الريدز أو البلوز.

يُذكر أن التقارير الإيطالية قد أشارت مؤخرًا، إلى أن ليفربول تقدم بعرض رسمي يصل إلى 70 مليون يورو، في انتظار رد الذئاب بالموافقة أو الرفض.

ليون يريد تحديد مصير فقير سريعًابمجرد انتهاء كأس العالم، عادت الشائعات لتربط ليفربول مجددًا بصانع الألعاب نبيل فقير، وبالأخص مع تلميحات أولاس بأن الريدز قد يفاوضوا ليون مجددًا على ضمه.

ولكن النادي الفرنسي يسعى لحسم مستقبل اللاعب سريعًا، خاصًة مع تبقي أقل من شهر على بداية الموسم، وغلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

يُذكر أن ليكيب كانت قد وصفت عودة المفاوضات بين الطرفين مجددًا، بأنها ليست مستبعدة تمامًا.

ليفربول يقدم عرض رسمي للهولندي سيلسين

مع تدخل تشيلسي في صفقة آليسون، والخوف من قدرتهم المعتادة على خطف اللاعبين من المنافسين برغم غيابهم عن الأبطال، تمامًا مثلما فعلوا مع جورجينيو، يبدو أن ليفربول بدأ بالبحث عن بديل احتياطًا.

وبحسب كانال بلس، فأن الريدز قدم عرض رسمي لفريق برشلونة، سعيًا للحصول على خدمات حارسه الهولندي، كما لو كان اهتمامه بآليسون، هو غطاء إعلامي لتشتيت الانتباه عن أي أهدف آخرى.

يُذكر أن ليفربول يواجه منافسة شرسة من البلوز على حارس روما، ويهتم بآخرين مثل بوتلاند، السويدي أولسن، وسيلسين، وذلك بحسب التقارير.

ويلسون يقترب من ديربي كاونتياقترب الويلزي ويلسون من الرحيل عن ليفربول مرة آخرى، على سبيل الإعارة أيضًا، حسبما أّكد يورجن كلوب قبل المباراة الودية للفريق اليوم ضد بوري.

وعن سبب غيابه عن قائمة الفريق في ثالث لقاءات تحضيرات الفريق للموسم الجديد، كشف يورجن بأن هاري قريب من الانتقال إلى فريق آخر على سبيل الإعارة.

يُذكر أن الأقرب لضم اللاعب هو فريق ديربي كاونتي، والذي يقود معه أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد تجربته الأولى في عالم التدريب.

ساوثهامبتون يحاول الاستفادة من الريدز

بعد نوافذ انتقالات مختلفة استفاد فيها ليفربول من ساوثهامبتون، وضم ما يقرب من خمس لاعبين منهم في السنوات القليلة الأخيرة، يبدو أن الفريق المُلقب بالقديسين يحاول الاستفادة من الريدز أخيرًا.

حيث أشارت التقارير الإنجليزية، إلى أن الساوث يرغب بدفع 10 مليون باوند بخلاف الإضافات، من أجل الظفر بخدمات اللاعب، وحل أزمة الهجوم التي كان يعاني منها الفريق في الموسم الماضي.

يُذكر أن المبلغ المطلوب من الأحمر المهول لمهاجمه الذي طلب الرحيل هذا الصيف، هو 20 مليون باوند.





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