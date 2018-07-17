الشباب يكشف موعد عودة بن مصطفى للتدريبات.. ويحدد البدائل

2018/07/17 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر يصطحب نادي الشباب السعودي، 3 حراس في قائمته المتجهة إلى سلوفينيا خلال أيام لخوض المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

ويغيب فاروق بن مصطفى، حارس الشباب والمنتخب التونسي عن الفريق بسبب إجراء عملية جراحية في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها مع نسور قرطاج في المونديال.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن قائمة الفريق سيتواجد بها 3 حراس هم فهد الحبيب ومحمد عواجي ومحمد الدوسري.

ومن المتوقع أن ينضم الحارس التونسي في أخر أيام المعسكر للتأهيل من الإصابة في سولوفينيا، قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وتغادر بعثة الشباب السعودي إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا يوم 20 يوليو الجاري، حيث تستمر فترة التحضير حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

ويتوقع الشباب غياب بن مصطفى عن التدريبا لمدة 3 أسابيع منذ أمس الإثنين مما يعني احتمالية لحاقه بالفريق في سلوفينيا وبداية مرحلة التأهيل هناك.

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وشارك بن مصطفى مع المنتخب التونسي في كأس العالم بأول مباراة له أمام إنجلترا حيث دخل بديلًا، وشارك أساسيًا أمام بلجيكا قبل أن يغيب أمام بنما بسبب الإصابة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2018

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