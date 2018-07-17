مورينيو: الأضواء ستسلط على الدوري الإيطالي بعد انتقال رونالدو ليوفينتوس

2018/07/17 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي، إن انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد الإسباني إلى يوفينتوس سيضيف الكثير للدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو". وفي تصريح إذاعي، أمس الاثنين، أكد مورينيو أنه "من الآن لم يعد الدوري الإسباني يمتلك أفضل ثنائي كروي على مستوى العالم، بعدما أصبح أحدهما في الليغا والآخر في الكالتشيو". وأضاف: "ستكون الأضواء مسلطة على الدوري الإيطالي بشكل كبير بعد انتقال رونالدو إليه، بجانب الدوري الإنكليزي، والإسباني لوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي فيه". وأوضح مورينيو أنه "بلا شك، انتقال رونالدو ليوفينتوس سيضيف الكثير للنادي ترويجياً وتسويقياً خلال الفترة المقبلة". وانتقل رونالدو ليوفينتوس قادماً من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو لمدة أربع مواسم.

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