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كيليني لرونالدو ” عليك أن تبدأ الركض “
2018/07/17 | 08:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت التوتو سبورت عبر عددها الصادر اليوم الثلاثاء كلمات كيليني لرونالدو المنتقل حديثًا لليوفينتوس حيث أكد مدافع السيدة العجوز للبرتغالي بأن عليه أن يبدأ الركض .

فكان الرد من رونالدو بأنه جاهز للتحدي الجديد رفقة اليوفينتوس حيث يطمح في أن يتمكن من تقديم الأفضل رفقته وأن يقوده لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات .

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