2018/07/17 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يؤمن رواتب الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يؤمن رواتب الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة البصرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يؤمن رواتب الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).