العبادي لوفد من النجف: هناك من يريد التخريب لكي تتراجع النجف اقتصاديا

2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال لقائه وفدا من النجف، ان هناك من يريد التخريب لكي تتراجع المحافظة اقتصاديا، فيما اكد دعمه للتظاهر السلمي.

واضاف العبادي ان الامن اساس الحياة لافتا الى ان العراق مر بظروف خطيرة باحتلال داعش لاراضيه ولكن عاد اقوى من السابق امنيا وعسكريا واقتصاديا.



هذا وتضمن اللقاء مناقشة مطالب اهالي النجف فيما يخص الكهرباء والمياه والزراعة وفرص العمل والصحة والمطالب الاخرى وايجاد الحلول لها".

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