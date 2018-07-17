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العدل توجه بتنفيذ قانون يحيل دائرة إصلاح الأحداث إلى ملاكها وفق التوصيات الدولية
2018/07/17 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد اصدر وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بالإسراع بإدخال قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز التنفيذ، بفك ارتباطها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإحالتها إلى ملاكها وفقاً للتوصيات والاتفاقيات الدولية.

وذكر الزاملي في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إنه “بعد متابعات مكثفة مع رئاسة مجلس النواب العراقي تم ارسال القانون الى […]

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