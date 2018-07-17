2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد اصدر وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بالإسراع بإدخال قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز التنفيذ، بفك ارتباطها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإحالتها إلى ملاكها وفقاً للتوصيات والاتفاقيات الدولية.وذكر الزاملي في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إنه “بعد متابعات مكثفة مع رئاسة مجلس النواب العراقي تم ارسال القانون الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل توجه بتنفيذ قانون يحيل دائرة إصلاح الأحداث إلى ملاكها وفق التوصيات الدولية) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل توجه بتنفيذ قانون يحيل دائرة إصلاح الأحداث إلى ملاكها وفق التوصيات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).