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النزاهة تعلن اعتقال مسؤولين في الانبار واسترجاع 6 مليارات دينار
2018/07/17 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن اعتقال مسؤولين في محافظة الانبار واسترجاع 6 مليارات دينار، مشيرة الى ان المبالغ التي تمَّ التلاعب فيها تُمثل استقطاعاتٍ من رواتب موظفي دائرة صحة المحافظة المخصَّصة لدعم الحشد الشعبيِّ وإغاثة النازحين.واضافت انه "تم تحرير تلك الصكوك ابتداءً إلى مصرف الرافدين – فرع الأنبار – كاستقطاعات لهيأة الحشد الشعبي والنازحين، لكن مدير حسابات دائرة الصحة ومعاونه قاما بتغييرها بالشطب عليها؛ لكي يتم تسلُّم مبالغ الصكوك نقداً"، لافتة الى "تمكُّن ملاكاتها من ضبط أصل مستندات الصرف وكعوب الصكوك في حسابات دائرة الصحة".

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