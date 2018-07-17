من الشورجة برنامج

2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتبث فضائية السومرية واذاعة سومر اف ام حاليا برنامج "ناس وناس" من منطقة الشورجة في بغداد مباشرة.

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