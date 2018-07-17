الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


ذبابة تفصل رأس شاحنة عن المقطورة بحادث غريب!
2018/07/17 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

انقلبت شاحنة كبيرة في ولاية إنديانا الأمريكية في حادث سير غريب تسببت به ذبابة أزعجت السائق.وقال موقع "UPI" الإخباري إن ذبابة دخلت عبر النافذة إلى قمرة قيادة شاحنة كانت تسير على الطريق السريع "I-65".وحاول السائق التخلص منها إلا أنه فقد السيطرة على مقود الشاحنة التي اصطدمت بسياج معدني على حافة الطريق ومن ثم بحاجز خرساني.

وانفصلت المقطورة عند الاصطدام وانتشرت محتوياتها التي تزن 19 طنا من اللفافات البلاستيكية على الطريق، وعرقلت حركة المرور في مكان الحادث.يذكر أن السائق غرم بمبلغ مالي لانتهاكه قواعد السير، لكنه لم يصب بجروح خطيرة، ورفض المساعدة الطبية.

ولم يعرف مصير الذبابة "المجرمة" بعد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذبابة تفصل رأس شاحنة عن المقطورة بحادث غريب!) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذبابة تفصل رأس شاحنة عن المقطورة بحادث غريب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).


كامل التفاصيل في: الرأي العام ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ النفط يهبط لليوم الثاني بفعل مخاوف من وفرة المعروض
⋙ ثورة الفقراء حتى النصر
⋙ كوفاتش يُعيق عودة خاميس للريال
⋙ اليونايتد يبدأ تحضيراته للموسم المقبل
⋙ القوى السياسية تشدد على ضرورة الاسراع في تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية بالاصلاحات السريعة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو..دهس الشرطة للمتظاهرين في مدينة السماوة
⋙ فيديو| لوحة فنية تخلد قصة أطفال كهف تايلاند
⋙ بالصور.. متظاهرون يغلقون بوابة الدخول الى منطقة البرجسية النفطية غربي البصرة
الأكثر شيوعا