وفاة 5 يابانيين بسبب الحر في يوم واحد

2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأدخل أكثر من ألفي شخص إلى المستشفى في يوم واحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في اليابان.وأكدت الوكالة أن 2020 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لصدمة جراء الحر الشديد الذي تتعرض له اليابان عموما.وجاء أكثر الذين نقلوا للمستشفيات من محافظات أيتشي وأوساكا وغيفو وهيوغو، وتضررت أيضا المناطق التي شهدت فياضانات في الفترة الأخيرة.

وارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان منذ الأسبوع الماضي ووصلت إلى 39 درجة مئوية، أمس الاثنين، وساءت الأحوال أكثر في مناطق الفيضانات الأخيرة، بسبب عدم وصول إمدادات المياه الصالحة للاستخدام البشري إليها.

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