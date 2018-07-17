أسعار النفط تتراجع بفعل إحتمال زيادة الإمدادات

2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل بعض الإمدادات واستئناف الموانئ الليبية لانشطتها التصديرية، بينما يترقب التجار زيادات محتملة في إمدادات روسيا ومنتجي نفط آخرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 74.67 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 70.43 دولار للبرميل.

وأدى تعطل إمدادات في ليبيا وإضراب في النرويج إلى ارتفاع أسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي، وإن كانت الأسعار سجلت خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي.

وتحول تركيز السوق إلى زيادات محتملة في الإمدادات على الرغم من أن اتحادا نرويجيا للعاملين في منصات حفر بحرية للنفط والغاز صعد إضرابا عن العمل بدأ قبل ستة أيام.

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