الصحن الفاطمي يشارف على الإنجاز في أكبر توسعة بعد المسجد الحرام

2018/07/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يشارف مشروع الصحن الفاطمي في العتبة العلوية المقدسة بمحافظة النجف الأشرف على الانتهاء بعد بناء أستمر أكثر من 6 سنوات.وقال مدير المشروع الذي تديره ايران، حامد أميري في تصريح صحفي ان "90 بالمئة من قسم الزائرين في الصحن الطاهر قد اكتمل كما ان المشروع سيكتمل تماما لغاية نهاية آذار 2019".وأعرب، عن أمله "بإكمال هذا الجزء من المشروع لغاية عيد الغدير المقبل { 18 ذي الحجة} وتسليمه للعتبة العلوية المقدسة والزائرين".وأضاف أميري، ان "قسم الزائرين في صحن السيدة الزهراء عليها السلام يتم تشييده في ثلاث طوابق حيث ان الطابق الارضي والاول قد أكتملا كما ان الطوابق الاخرى في مراحلها النهائية من الانجاز".وتابع "انه فضلا عن اكمال قسم الزائرين في هذا الصحن الشريف فان المكتبة والقسم الاداري قد انجزا وعلى وشك التسليم".يشار الى ان مشروع تشييد صحن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام قد بدأ انجازه منذ عام 2012 برعاية اللجنة الايرانية لاعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق والذي يعد المشروع الاعماري الاكبر في تاريخ العتبات المقدسة.ويتم انجاز صحن السيدة الزهراء في ضريح الامام علي عليهما السلام بالتنسيق مع ديوان الوقف الشيعي والعتبة العلوية المقدسة.وبني المشروع وفق هندسة معمارية جميلة ومذهلة وتم تجهيزه بالسجاد من المتبرعين الإيرانيين ويحتوي على الامكانيات اللازمة للزائرين.وتم تصميم الجزء الآخر من صحن السيدة الزهراء {ع} في عدة أقسام، وفضلا عن المبنى الإداري، يضم المشروع مرآب السيارات والمتحف والمكتبة، كل منها يجري بناؤها في أربعة وخمسة طوابق، ومن المقرر إكمال مشروع المكتبة بحلول نهاية آذار المقبل وستسلم للعتبة العلوية المقدسة.ويعتبر هذا المشروع الرائع الذي تم إنجازه بفضل الجهود الإيرانية، أكبر مشروع اعماري في العالم الإسلامي بعد المسجد الحرام، حيث يتم زيادة مساحة المرقد الطاهر لمرقد الإمام علي {ع} الى 220 الف متر مربع {100 ألف متر مربع للزائرين و120 ألف متر مربع للاقسام الاخرى} ويوازي ضعف المساحة الحالية للمسجد النبوي الشريف {ص} وثلاثة أضعاف مساحة مرقد الإمام الرضا {ع} في ايران.وتقع مكتبة صحن السيدة الزهراء {ع} في الجانب الشمالي من المشروع، مقابل حي الحويش، وتبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع ومساحتها الإجمالية 16.500 متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية مليون كتاب، وهي مجهزة بورشة إصلاح المخطوطات، بالإضافة إلى ذلك، يقع مبنى المتحف الذي يتألف من خمسة طوابق، بمساحة 17 ألف متر مربع أمام حي المشرق.انتهى

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